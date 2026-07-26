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СКР возбудил дело после вспышки энтеровируса в санатории в Нижних Сергах

Следственный комитет России (СКР) по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории в Нижних Сергах. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Следственный комитет России (СКР) по Свердловской области возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после вспышки энтеровирусной инфекции в санатории в Нижних Сергах. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Дело возбуждено по статье 236 УК РФ. В пресс-релизе отмечается, что самочувствие заболевших детей ухудшилось. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертные исследования. Точное количество пострадавших выясняется.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах выявлена вспышка энтеровируса. По данным ведомства, с 23 по 24 июля вирусом заразились семеро детей. В санатории отменили массовые мероприятия, вожатых и детей вывезли из корпуса, где произошли заражения. За всеми, кто контактировал с заболевшими детьми, следят медработники.

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