СКР возбудил дело после вспышки энтеровируса в санатории в Нижних Сергах

Сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах выявлена вспышка энтеровируса. По данным ведомства, с 23 по 24 июля вирусом заразились семеро детей. В санатории отменили массовые мероприятия, вожатых и детей вывезли из корпуса, где произошли заражения. За всеми, кто контактировал с заболевшими детьми, следят медработники.