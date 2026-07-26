Москвича арестовали на 10 суток за нацистский череп, набитый на плече

Ранее в Кировской области суд признал 18-летнего жителя Котельнича виновным по статье о реабилитации нацизма за то, что в августе 2025 года у мемориала с Вечным огнём он публично продемонстрировал нацистское приветствие, снял это на видео и опубликовал в открытом сообществе мессенджера, а затем повторил жест. Следственное управление СК сообщило, что молодому человеку назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.