Отдыхающие в Перми спасли женщину, перевернувшуюся на сапборде во время шторма

Женщина едва не утонула во время катания на сапе в шторм в Перми. На район обрушился сильный ливень, который сопровождался шквалистым ветром и градом. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
Отдыхающие заметили, что в середине реки перевернулся сапборд, на котором каталась женщина без спасательного жилета. При этом в воде вместе с ней находился и ее сын. Течение унесло мальчика на несколько метров, однако ему удалось самостоятельно добраться до доски и удержаться на ней.
Мужчина из семьи очевидцев, не раздумывая, бросился в реку, доплыл до тонущей женщины и благополучно доставил ее на берег. Для этих людей это уже второй случай оказания помощи на воде за текущее лето. Ранее сообщалось, что эта же семья спасла из реки Кама тонущего барана, говорится в публикации.
В связи с участившимися случаями смерти во время катания на сапбордах в России спасатели предложили обязать людей, увлекающихся сапбордингом, надевать специальные жилеты.