Отдыхающие в Перми спасли женщину, перевернувшуюся на сапборде во время шторма

Отдыхающие заметили, что в середине реки перевернулся сапборд, на котором каталась женщина без спасательного жилета. При этом в воде вместе с ней находился и ее сын. Течение унесло мальчика на несколько метров, однако ему удалось самостоятельно добраться до доски и удержаться на ней.