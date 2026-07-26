Легковушка под Казанью влетела в шумозащитный экран, шесть человек пострадали

По информации пресс-службы Прокуратуры РТ, 18-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, влетел в шумозащитный экран и вылетел с дороги на 19-м километре трассы Казань — Шемордан.
Как стало известно «Татар-информу», в этой аварии пострадали шесть человек, все они доставлены в больницу. Среди них двое подростков 2010-го и 2011-го годов рождения. Оба получили тяжелые травмы.
На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района РТ Никита Ананьев, начата проверка.
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