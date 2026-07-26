Илью Ремесло направили на психиатрическое обследование в институт Сербского

Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России, был направлен на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в беседе.
— Илья Ремесло находится в институте Сербского, — передает слова юриста РИА Новости.
Ремесло задержали утром 17 июля в Санкт-Петербурге, после чего его доставили в Москву. Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России. В тот же вечер Басманный районный суд Москвы арестовал Ремесло до 16 сентября.
Ремесло известен как российский юрист, блогер и общественный деятель, ранее получивший широкую известность благодаря резкой критике Алексея Навального*. Еще в марте 2026 года он опубликовал в своем Telegram-канале ряд постов с критикой российских властей, авторство которых подтвердил лично.
Спустя сутки после этой публикации Ремесло был госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, где провел около месяца. После выхода он отметил, что не употреблял наркотики и алкоголь, а диагноз был «лайтовый».
*Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.