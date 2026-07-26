Илью Ремесло направили на психиатрическое обследование в институт Сербского

Спустя сутки после этой публикации Ремесло был госпитализирован в психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге, где провел около месяца. После выхода он отметил, что не употреблял наркотики и алкоголь, а диагноз был «лайтовый».