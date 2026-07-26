Унесенное потопом тело художницы нашли спустя 2 недели в Прикамье

Наводнение обрушилось на село после сильных дождей. Реки вышли из берегов, снесли мосты, бани и автомобили. В тот день Олеся вместе с матерью пришла домой, чтобы забрать вещи. Когда женщины уже собирались уходить, дом начал сползать к реке, а течение оторвало веранду вместе с ними. Мать смогла выбраться на берег, а Олесю с рюкзаком унесло водой.