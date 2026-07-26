В Ивановской области ищут подростка, пропавшего 21 июля

Приметы подростка: рост 179 сантиметров, худощавое телосложение, причёска — каре, тёмно-русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную кофту с длинным рукавом, чёрные джинсы клеш, красные кроссовки и красный ремень.
Всех, кто располагает данными о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (915) 841−56−55, 02.
Ранее в Паттайе пропали брат и сестра. Диана и Роман ночью выехали на одном байке, после чего перестали выходить на связь. В последний раз их устройства фиксировались в 200 метрах от дома, после чего геолокация перестала обновляться. Девушка лишь успела написать маме о том, что заметила слежку.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.