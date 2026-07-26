В Ивановской области ищут подростка, пропавшего 21 июля

Ранее в Паттайе пропали брат и сестра. Диана и Роман ночью выехали на одном байке, после чего перестали выходить на связь. В последний раз их устройства фиксировались в 200 метрах от дома, после чего геолокация перестала обновляться. Девушка лишь успела написать маме о том, что заметила слежку.