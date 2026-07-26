Туристок пришлось эвакуировать с гор в Алматинской области после травм

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, инцидент произошел в Талгарском районе, в районе пика Букреева на высоте 3010 м. Девушки 20 и 23 лет поднимались в составе туристической группы из 10 человек, однако во время маршрута подвернули ноги и не смогли продолжить спуск.