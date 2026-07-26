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Туристок пришлось эвакуировать с гор в Алматинской области после травм

В Алматинской области сотрудники МЧС пришли на помощь двум туристкам, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор после получения травм во время восхождения, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба МЧС РК

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, инцидент произошел в Талгарском районе, в районе пика Букреева на высоте 3010 м. Девушки 20 и 23 лет поднимались в составе туристической группы из 10 человек, однако во время маршрута подвернули ноги и не смогли продолжить спуск.

После получения сигнала к месту происшествия оперативно прибыли спасатели контрольно-спасательного поста «Бутакты». Они обнаружили туристок, эвакуировали их с горного маршрута и доставили на контрольно-спасательный пост, где передали родителям.

Медицинская помощь девушкам не потребовалась.

Спасатели напомнили, что перед походом в горы важно оценивать свои силы, выбирать маршрут по уровню подготовки, иметь при себе средства связи и заранее сообщать близким о своем маршруте.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области спасли туриста после камнепада.

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