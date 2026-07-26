Члена правящей партии Турции с семьей застрелили на кладбище

Члена руководства правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмета Дирека застрелили вместе с сыном и племянником на городском кладбище в провинции Батман. Все трое погибли на месте, сообщают турецкие СМИ.
Нападение произошло вечером на кладбище в районе Гюнейкент города Батман. По предварительным данным, неизвестный или несколько человек открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру.
«Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте», — пишет газета Cumhuriyet.
После стрельбы полиция оцепила территорию кладбища и начала следственные действия. Вход и выход на кладбище временно ограничили.
Правоохранители проводят масштабную операцию по поиску нападавшего или группы нападавших. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и пытаются установить маршрут, по которому скрылись подозреваемые.
Официально о возможных мотивах преступления пока не сообщается.
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