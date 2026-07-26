Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Члена правящей партии Турции с семьей застрелили на кладбище

Члена руководства правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмета Дирека застрелили вместе с сыном и племянником на городском кладбище в провинции Батман.

Члена руководства правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмета Дирека застрелили вместе с сыном и племянником на городском кладбище в провинции Батман. Все трое погибли на месте, сообщают турецкие СМИ.

Нападение произошло вечером на кладбище в районе Гюнейкент города Батман. По предварительным данным, неизвестный или несколько человек открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру.

«Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте», — пишет газета Cumhuriyet.

После стрельбы полиция оцепила территорию кладбища и начала следственные действия. Вход и выход на кладбище временно ограничили.

Правоохранители проводят масштабную операцию по поиску нападавшего или группы нападавших. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и пытаются установить маршрут, по которому скрылись подозреваемые.

Официально о возможных мотивах преступления пока не сообщается.

Читайте также:

«Появились подробности резонансного убийства экс-полицейским родственников жены» «Ликвидирован в саду: немецкий спецназ застрелил берлинского террориста».