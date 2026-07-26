В Москве мужчина поджёг одежду в примерочной ТЦ Европолис

Как сообщает Telegram-канал SHOT, поджигатель зашёл в магазин «ХЦ» на втором этаже здания на проспекте Мира. Он взял несколько футболок и направился в примерочную. Там он устроил поджог. В помещении быстро началось сильное задымление. Сразу после случившегося посетитель покинул территорию.