В Москве мужчина поджёг одежду в примерочной ТЦ Европолис

Как сообщает Telegram-канал SHOT, поджигатель зашёл в магазин «ХЦ» на втором этаже здания на проспекте Мира. Он взял несколько футболок и направился в примерочную. Там он устроил поджог. В помещении быстро началось сильное задымление. Сразу после случившегося посетитель покинул территорию.
Сотрудники торгового центра быстро ликвидировали огонь с помощью ручного огнетушителя. Сейчас правоохранительные органы уточняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в Раменском загорелся другой торговый центр с пиротехникой. Огонь перекинулся на помещение с фейерверками. Это спровоцировало детонацию. Спасатели ликвидировали возгорание только через полтора часа.
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