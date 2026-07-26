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Двое погибли и 14 пострадали при атаках БПЛА в ДНР

Два человека погибли и 14 жителей ДНР пострадали из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

Два человека погибли и 14 жителей ДНР пострадали из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

По словам главы республики, в Никитовском районе Горловки дрон ударил по рейсовому автобусу. Погибли водитель автобуса и пассажир, семь человек получили ранения средней степени тяжести.

В центре Горловки беспилотник ударил по машине скорой помощи. Ранения средней степени тяжести получили три медработника и пациент. В Калининском районе ДНР пострадал мужчина.

В Волновахском округе при ударе по автомобилю на трассе «Донецк — Мариуполь» пострадал мужчина. Еще один человек был ранен при атаке БПЛА на грузовой автомобиль в Зугрэсе городского округа Харцызск. По словам господина Пушилина, мужчина получил тяжелые ранения.

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