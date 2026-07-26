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В Кишиневе убрали пушки времен ВОВ, стоявшие у входа в Минобороны

Орудия ЗИС-3 находились у центрального входа в минстерство на протяжении десятилетий.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны Молдавии демонтировало орудия времен Великой Отечественной войны, которые находились на входе на территорию ведомства, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

«Легендарные орудия ЗИС-3, стоявшие у центрального входа в Министерство обороны, сняты с постаментов, где они находились на протяжении десятилетий», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ЗИС-3 являются одним из символов Победы над нацизмом.

Петрович затруднился назвать причину и цель демонтажа.

Ранее сообщалось, что неизвестные нанесли свастику на памятник лидеру Октябрьской революции Владимиру Ленину, который находится на территории выставочного комплекса Moldexpo в Кишиневе.