В Кишиневе убрали пушки времен ВОВ, стоявшие у входа в Минобороны

Минобороны Молдавии демонтировало орудия времен Великой Отечественной войны, которые находились на входе на территорию ведомства, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.
«Легендарные орудия ЗИС-3, стоявшие у центрального входа в Министерство обороны, сняты с постаментов, где они находились на протяжении десятилетий», — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ЗИС-3 являются одним из символов Победы над нацизмом.
Петрович затруднился назвать причину и цель демонтажа.
Ранее сообщалось, что неизвестные нанесли свастику на памятник лидеру Октябрьской революции Владимиру Ленину, который находится на территории выставочного комплекса Moldexpo в Кишиневе.