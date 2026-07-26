Два поезда «Таврия» в Москву задерживаются из-за урагана в Ростовской области

По состоянию на 20:00 по московскому времени 26 июля, с опозданием следуют два состава, отправившиеся из Керчи 25 июля. Поезд № 017/018 отстает от расписания на 4,5 часа, а поезд № 027/028 задерживается на 3,5 часа. Кроме того, в компании также уточнили ситуацию с остальными составами: все другие поезда «Таврия», которые ранее следовали в Крым и Краснодарский край с задержкой из-за погоды, уже вернулись в график или прибыли на станции назначения.