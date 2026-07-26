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Два поезда «Таврия» в Москву задерживаются из-за урагана в Ростовской области

Поезда № 017/018 и № 027/028 сообщением Керчь — Москва следуют с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезда № 017/018 и № 027/028 сообщением Керчь — Москва следуют с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 20:00 по московскому времени 26 июля, с опозданием следуют два состава, отправившиеся из Керчи 25 июля. Поезд № 017/018 отстает от расписания на 4,5 часа, а поезд № 027/028 задерживается на 3,5 часа. Кроме того, в компании также уточнили ситуацию с остальными составами: все другие поезда «Таврия», которые ранее следовали в Крым и Краснодарский край с задержкой из-за погоды, уже вернулись в график или прибыли на станции назначения.

— Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации, — передает официальный Telegram-канал переводчика.

Накануне в Ростовской области прошел ураган с ливнями и грозами. Один человек погиб, еще 13 пострадали. Задерживалось около 90 поездов. По словам губернатора Юрия Слюсаря, как минимум в 15 городах и районах, включая сам Ростов-на-Дону, возникли проблемы с энергоснабжением и подачей воды.

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