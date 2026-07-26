В Пермском крае нашли тело художницы, унесенной потоками воды 10 июля

Тело девушки, которую 10 июля в пермском селе Кын унесло потоками воды во время наводнения, сообщили в СУ СК по Пермскому краю.
«В реке Чусовая обнаружено тело девушки, безвестно пропавшей 10 июля 2026 года в селе Кын», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Мама 28-летней художницы Олеси Косаревой вечером 26 июля в своем Telegram-канале опубликовала пост: «Нашли. Тело. Прощай, дочка».
Местный житель Лев Каменский, на которого ссылается 59.RU, сообщил, что все эти дни волонтеры обследовали реки и береговую линию, а сегодня решили направиться намного дальше и обследовали район реки Сылвицы, который находится в 40 километрах от Кына. По словам мужчины, уровень воды уже снизился.
«Мы обследовали берега, кусты, в результате, Олесю мы нашли именно там. Сразу сообщили в полицию», — сказал местный житель.
Напомним, глава Пермского края Дмитрий Махонин 11 июля заявил, что во время наводнения в населенном пункте Кын одна из местных жительниц оказалась в воде, и ее разыскивают.