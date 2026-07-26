В Пермском крае нашли тело художницы, унесенной потоками воды 10 июля

Местный житель Лев Каменский, на которого ссылается 59.RU, сообщил, что все эти дни волонтеры обследовали реки и береговую линию, а сегодня решили направиться намного дальше и обследовали район реки Сылвицы, который находится в 40 километрах от Кына. По словам мужчины, уровень воды уже снизился.