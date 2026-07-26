Найдено тело художницы, которую унесли потоки воды в Пермском крае

Речь идет о местной уроженке 28-летней Олесе Косаревой. Девушка увлекалась акварельной живописью, писала преимущественно пейзажи. В марте у художницы прошла персональная выставка в творческом центре Ирбитского музея изобразительных искусств, в сентябре 2025 года — в Народном доме в пермской Лысьве.