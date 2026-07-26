Найдено тело художницы, которую унесли потоки воды в Пермском крае

Найдено тело девушки, которую 10 июля в пермском селе Кын унесли потоки воды. Об этом сообщили РИА Новости в краевом СУ СКР.
«В реке Чусовая обнаружено тело девушки, безвестно пропавшей 10 июля 2026 года в селе Кын», — приводит агентство слова собеседника.
Кроме того, в Telegram-канале погибшей девушки ее мать опубликовала пост: «Нашли. Тело. Прощай дочка».
Речь идет о местной уроженке 28-летней Олесе Косаревой. Девушка увлекалась акварельной живописью, писала преимущественно пейзажи. В марте у художницы прошла персональная выставка в творческом центре Ирбитского музея изобразительных искусств, в сентябре 2025 года — в Народном доме в пермской Лысьве.
Село Кын, находящееся в горной части Пермского края, оказалось частично затоплено из-за проливных дождей. Из берегов вышли четыре реки — Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка.
Паводком унесло и Олесю Косареву.