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Найдено тело художницы, которую унесли потоки воды в Пермском крае

Найдено тело девушки, которую 10 июля в пермском селе Кын унесли потоки воды. Об этом сообщили РИА Новости в краевом СУ СКР.

Найдено тело девушки, которую 10 июля в пермском селе Кын унесли потоки воды. Об этом сообщили РИА Новости в краевом СУ СКР.

«В реке Чусовая обнаружено тело девушки, безвестно пропавшей 10 июля 2026 года в селе Кын», — приводит агентство слова собеседника.

Кроме того, в Telegram-канале погибшей девушки ее мать опубликовала пост: «Нашли. Тело. Прощай дочка».

Речь идет о местной уроженке 28-летней Олесе Косаревой. Девушка увлекалась акварельной живописью, писала преимущественно пейзажи. В марте у художницы прошла персональная выставка в творческом центре Ирбитского музея изобразительных искусств, в сентябре 2025 года — в Народном доме в пермской Лысьве.

Село Кын, находящееся в горной части Пермского края, оказалось частично затоплено из-за проливных дождей. Из берегов вышли четыре реки — Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка.

Паводком унесло и Олесю Косареву.