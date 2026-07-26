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В Турции застрелили члена правящей партии и двух членов его семьи

В турецкой провинции Батман были застрелены член руководства районного отделения правящей партии, его сын и племянник.

Источник: Аргументы и факты

В турецкой провинции Батман произошло вооруженное нападение, жертвами которого стали представитель руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития Мехмет Дирек, а также его сын и племянник. Инцидент произошел вечером на территории городского кладбища.

По предварительным данным, неизвестный или группа злоумышленников открыли огонь по мужчинам, в результате чего все трое получили смертельные ранения и скончались на месте. После происшествия полиция оцепила район, ограничив доступ на территорию кладбища для проведения следственных мероприятий.

Правоохранительные органы начали масштабную операцию по поиску причастных к нападению. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают возможный маршрут отхода подозреваемых и выясняют обстоятельства случившегося. Официальная информация о мотивах преступления пока не раскрывается.

Ранее в мексиканском штате Оахака правоохранители начали расследование по факту убийства журналиста Франсиско Алехандро Лейвы.