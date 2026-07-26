В Турции застрелили члена правящей партии и двух членов его семьи

По предварительным данным, неизвестный или группа злоумышленников открыли огонь по мужчинам, в результате чего все трое получили смертельные ранения и скончались на месте. После происшествия полиция оцепила район, ограничив доступ на территорию кладбища для проведения следственных мероприятий.