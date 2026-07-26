Режим ЧС введён в Азовском районе Ростовской области после стихии

«Муниципальный режим ЧС дополнительно введен в Азовском районе, сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В 4 муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности», — написал Слюсарь в Telegram-канале. Напомним, что 26 июля в Ростове-на-Дону был введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий мощного урагана. После введенного ЧП в Ростовской области 111 поездов отправлялись с задержками в расписании. Кроме этого, из-за урагана в регионе 51 человек пострадал, еще один погиб. В больницах остаются 11 человек, в том числе ребенок.