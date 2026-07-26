В Пермском крае нашли тело художницы, которую унесло рекой 10 июля

«Следователями СК России продолжается проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — приводит комментарий ведомства РИА «Новости».
Мать погибшей девушки поделилась трагической новостью в воскресенье вечером. Женщина оставила короткую запись в личном Telegram-канале Олеси Косаревой.
«Нашли. Тело. Прощай дочка», — написала мама.
Стихия разрушила жилой дом, внутри которого находилась девушка и Олесю унесло потоком. Сотрудники МЧС сразу начали масштабные поисковые работы. К операции специалисты подключили специальную аэромобильную группу.
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