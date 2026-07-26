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В Виннице мужчина ранил ножом сотрудника ТЦК

В Виннице мужчина ранил сотрудника ТЦК во время задержания.

Источник: Аргументы и факты

В Виннице произошел инцидент с участием мужчины, которого сопровождали в территориальный центр комплектования. По информации Telegram-канала «Другая Украина», во время конфликта он оказал сопротивление и нанес одному из сотрудников ножевое ранение.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, его жизни ничего не угрожает, а состояние оценивается как удовлетворительное.

После нападения мужчину вновь задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования в Волынской области мобилизовали священника канонической УПЦ.