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Мощный степной пожар вспыхнул рядом с трассой под Волгоградом

Еще один страшный пожар захватил лесостепь вдоль трассы «Камышин-Саратов». Сообщения о.

Еще один страшный пожар захватил лесостепь вдоль трассы «Камышин-Саратов».

Сообщения о пламене, которое разгоняется сильными порывами ветра, жители Камышинского района стали сообщать несколько часов назад. По словам очевидцев, на месте работают как спасатели из Камышина, так и подоспевшие на помощь коллеги из соседних населенных пунктов.

Официальных комментариев о ЧП в региональном главке МЧС пока не публиковали.

Сегодня вечером языки огня обьяли сухую траву в Быковском районе, захватив дом и четыре хозпостройки в посёлке Верхний Балыклей. Несмотря на усугубляющий ситуацию ветер, пожарные заявили о локализации возгорания.

Из-за 40-градусной жары и порывов ветра риск степных пожаров навис над всей Волгоградской областью. На собранном сегодня совещании Андрей Бочаров поручил привести в режим повышенной готовности все имеющиеся силы и средства.

Фото Павла Мирошкина.

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