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Cumhuriyet: в Турции застрелили члена правящей партии

В турецкой провинции Батман на юго-востоке страны неизвестные застрелили члена руководства районного отделения правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Мехмета Дирека, а также его сына и племянника. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Источник: Reuters

Нападение произошло вечером на территории городского кладбища в районе Гюнейкент города Батман.

«Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте», — говорится в сообщении.

После случившегося сотрудники полиции оцепили место происшествия, ограничили вход и выход на территорию кладбища и приступили к проведению следственных мероприятий.

По данным издания, управление полиции Батмана развернуло масштабную операцию по розыску подозреваемого или подозреваемых, скрывшихся с места преступления. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить маршрут, по которому скрылись нападавшие.

Официальная информация о возможных мотивах преступления на данный момент не поступала.