Cumhuriyet: в Турции застрелили члена правящей партии

Нападение произошло вечером на территории городского кладбища в районе Гюнейкент города Батман.
«Неизвестный или группа неизвестных открыли огонь по Мехмету Диреку, его сыну Эрджану и племяннику Бекиру. Все трое скончались на месте», — говорится в сообщении.
После случившегося сотрудники полиции оцепили место происшествия, ограничили вход и выход на территорию кладбища и приступили к проведению следственных мероприятий.
По данным издания, управление полиции Батмана развернуло масштабную операцию по розыску подозреваемого или подозреваемых, скрывшихся с места преступления. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и пытаются установить маршрут, по которому скрылись нападавшие.
Официальная информация о возможных мотивах преступления на данный момент не поступала.