Один из выживших на Эльбрусе назвал неверный прогноз погоды причиной трагедии

Адилович рассказал, что с самого начала восхождения возникли трудности. У группы не было гида, а на стартовом этапе один из участников начал сильно замерзать, из-за чего первая связка приняла решение развернуться.
«Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100−150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», — вспоминает он.
Мужчина отметил, что все члены команды были опытными и хорошо знакомы друг с другом. По его словам, в Боснии и Герцеговине альпинисты тренируются практически каждые выходные, поскольку горы находятся в непосредственной близости.
«Поэтому дело не в недостаточной подготовке. Я думаю, главной причиной стал неверный прогноз погоды», — сообщил он.
О просьбе о помощи оставшимся на горе альпинистам стало известно 25 июля. На место выдвинулись восемь спасателей. Альпинисты поднимались на Эльбрус самостоятельно, без привлечения профессионального проводника. Из них выжили лишь двое — Харис А. и Кемал В. 1983 и 1988 годов рождения соответственно.
В ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщили, что сложные погодные условия мешают спасателям эвакуировать тела двух погибших альпинистов. В альпинистском клубе Vedro Zenica, участниками которого были погибшие, рассказали, что граждане Боснии и Герцеговины были не туристами, а опытными альпинистами, отправившимися в экспедицию.