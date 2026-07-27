Один из выживших на Эльбрусе назвал неверный прогноз погоды причиной трагедии

«Вторая связка продолжила подъем, но примерно через 100−150 м мы тоже решили отказаться от восхождения. Когда мы закрепили перила на участке маршрута и поднялись выше, то увидели, что наверху ситуация еще хуже. Мы приняли решение возвращаться», — вспоминает он.