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Треш-блогеров задержали в Санкт-Петербурге за ролик с убийством голубя

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего уроженца Курганской области, который убил голубя около станции метро «Лиговский проспект» и снял это на видео. Вместе с ним задержан еще один участник. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего уроженца Курганской области, который убил голубя около станции метро «Лиговский проспект» и снял это на видео. Вместе с ним задержан еще один участник. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мужчины расправились с птицей, а потом выложили ролик в интернет. После того как видео разошлось по пабликам, полицейские установили личности участников и задержали их. Оба находятся в отделении на 48 часов. В настоящее время проводится проверка по статье 245 УК России «Жестокое обращение с животными», написала Мизулина в Telegram-канале.

Выяснилось, что блогер ранее публиковал контент с другими деструктивными материалами. А его девушка уже привлекалась к ответственности за уничтожение государственных символов.

Треш-стримеров нужно привлекать к уголовной ответственности. По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, происходящее в подобных эфирах является хулиганскими действиями в общественном пространстве.

В апреле он заявил, что треш-стримеры могут призывать зрителей к противоправным поступкам, поэтому их необходимо признать «людьми вне закона».

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