Треш-блогеров задержали в Санкт-Петербурге за ролик с убийством голубя

Мужчины расправились с птицей, а потом выложили ролик в интернет. После того как видео разошлось по пабликам, полицейские установили личности участников и задержали их. Оба находятся в отделении на 48 часов. В настоящее время проводится проверка по статье 245 УК России «Жестокое обращение с животными», написала Мизулина в Telegram-канале.