Мужчина избил морского льва на пляже в Калифорнии

На кадрах видно, как неизвестный неоднократно наносит удары животному, которое находилось на берегу. Даже после того как морской лев попытался уплыть, агрессивные действия в его отношении продолжились. Поскольку этот вид находится под охраной, происшествие привлекло внимание федеральных служб.