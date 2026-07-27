Мужчина избил морского льва на пляже в Калифорнии

Американские власти начали расследование после появления в интернете видеозаписи, на которой мужчина жестоко обращается с морским львом на одном из пляжей Калифорнии. Инцидент произошел в районе набережной неподалеку от бухты Ла-Хойя, передает NBC.
На кадрах видно, как неизвестный неоднократно наносит удары животному, которое находилось на берегу. Даже после того как морской лев попытался уплыть, агрессивные действия в его отношении продолжились. Поскольку этот вид находится под охраной, происшествие привлекло внимание федеральных служб.
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований сообщили, что проверка уже ведется. Однако личность мужчины, попавшего на видео, пока не установлена, и поиски подозреваемого продолжаются.
Ранее во Франции началось судебное разбирательство по делу о жестоком убийстве собаки. Мужчина из коммуны Биаш-Сен-Вааст привязал к поводку своей семилетней собаки бетонный блок и сбросил её в болото.