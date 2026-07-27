Росгвардия задержала в Эрмитаже мужчину, назвавшего себя Иисусом Христом

— Днем босой длинноволосый мужчина в майке и шортах проник на территорию музея, перебравшись через ограду со стороны Дворцовой площади. Внутри он стал бегать по двору, размахивал руками и что-то при этом говорил. Служба безопасности Эрмитажа оперативно вызвала наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал нарушителя общественного порядка, — говорится в статье.