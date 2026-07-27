Росгвардия задержала в Эрмитаже мужчину, назвавшего себя Иисусом Христом

Сотрудники Росгвардии вывели из Эрмитажа мужчину, который назвал себя Иисусом Христом, и передали его психиатрам. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщило издание «Фонтанка», ссылаясь на правоохранительные органы.
— Днем босой длинноволосый мужчина в майке и шортах проник на территорию музея, перебравшись через ограду со стороны Дворцовой площади. Внутри он стал бегать по двору, размахивал руками и что-то при этом говорил. Служба безопасности Эрмитажа оперативно вызвала наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал нарушителя общественного порядка, — говорится в статье.
Уточняется, что им оказался 28-летний москвич по имени Глеб.
Правоохранители выяснили, что ранее он работал в юридической фирме, специализировавшейся на процедуре банкротства. При задержании мужчина назвался Сыном Божьим. Услышав это заявление, росгвардейцы вызвали специализированную медбригаду. Санитары, пообщавшись с задержанным, решили отправить его в психбольницу, сказано в публикации.
Число зарегистрированных психических больных на нашей планете с 1990 года выросло почти в два раза — до 1,17 миллиарда человек. «Вечерняя Москва» попыталась разобраться, что сводит мир с ума.