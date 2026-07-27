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Спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину в Подмосковье

Спасатели в Подмосковье нашли женщину, которая поссорилась с друзьями, ушла в лес и заблудилась. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба».

Источник: Аргументы и факты

«Случай произошел в округе Клин. 34-летняя женщина отправилась на прогулку в лес, чтобы остыть после ссоры, но вскоре поняла, что заблудилась. К счастью, телефон был под рукой, и она смогла позвонить в единую службу “112”. На сигнал откликнулись волонтеры поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” и работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас», — говорится в сообщении.

Добровольцы отправили геолокацию спасателям, которые определили район поиска и отправились в лесной массив, работая на отклик. Спустя час женщину удалось обнаружить и вывести из чащи. Уточняется, что медицинская помощь спасенной не потребовалась.