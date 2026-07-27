Спасатели вывели из леса заблудившуюся женщину в Подмосковье

«Случай произошел в округе Клин. 34-летняя женщина отправилась на прогулку в лес, чтобы остыть после ссоры, но вскоре поняла, что заблудилась. К счастью, телефон был под рукой, и она смогла позвонить в единую службу “112”. На сигнал откликнулись волонтеры поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” и работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части Мособлпожспас», — говорится в сообщении.