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Один человек погиб и более 50 пострадали от урагана в Ростовской области

Губернатор Слюсарь рассказал о последствиях разгула стихии в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб из-за урагана в Ростовской области. К медикам обратился 51 пострадавший от стихийного бедствия. О последствиях урагана, который прокатился по региону, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

«На текущий момент в больницах остаются 11 человек, из них один ребёнок, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий», — написал Слюсарь в мессенджере «Макс», выразив соболезнования близким погибшего и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, с вечера 25 июля на Ростовскую область обрушился мощный ливень с грозами и штормовым ветром. За считанные минуты областной центр накрыла стена воды и шквалистого ветра. Улицы превратились в реки, деревья рушились на машины и дома, а десятки тысяч жителей остались без света и воды. Последние новости об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026 здесь на KP.RU.

Как шторм «смыл» свадьбу и другие подробности непогоды — рассказывают очевидцы.

Тем временем режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Ростова-на-Дону из-за урагана.

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