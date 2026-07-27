Один человек погиб и более 50 пострадали от урагана в Ростовской области

Напомним, с вечера 25 июля на Ростовскую область обрушился мощный ливень с грозами и штормовым ветром. За считанные минуты областной центр накрыла стена воды и шквалистого ветра. Улицы превратились в реки, деревья рушились на машины и дома, а десятки тысяч жителей остались без света и воды. Последние новости об урагане в Ростовской области на 26 июля 2026 здесь на KP.RU.