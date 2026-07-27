В Донецке водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Transporter не уступил дорогу пешеходу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Донецкой Народной Республике.
В результате наезда женщина получила тяжёлые травмы. Несмотря на произошедшее, спасти её не удалось — она скончалась на месте аварии.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее Life.ru рассказывал, как опрокидывание микроавтобуса под Ярославлем привело к травмированию восьми человек. По предварительной информации, водитель-мужчина не справился с управлением.
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