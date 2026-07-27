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В Донецке водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Донецке 60-летняя женщина погибла под колёсами микроавтобуса, переходя дорогу по пешеходному переходу. Смертельное ДТП произошло днём 26 июля на бульваре Шевченко.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Transporter не уступил дорогу пешеходу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Донецкой Народной Республике.

В результате наезда женщина получила тяжёлые травмы. Несмотря на произошедшее, спасти её не удалось — она скончалась на месте аварии.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru рассказывал, как опрокидывание микроавтобуса под Ярославлем привело к травмированию восьми человек. По предварительной информации, водитель-мужчина не справился с управлением.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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