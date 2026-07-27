Режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за шторма

По информации главы региона, из-за непогоды обесточены более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2 тыс. трансформаторных подстанций низкого напряжения. Ремонтировать повреждения будут круглосуточно до восстановления электроснабжения, добавил господин Слюсарь.