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Режим ЧС введен в Азовском районе Ростовской области из-за шторма

В Азовском районе Ростовской области дополнительно введен режим ЧС. Режим также сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Азовском районе Ростовской области дополнительно введен режим ЧС. Режим также сохраняется в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах. В четырех муниципалитетах введен режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, из-за непогоды обесточены более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения, а также более 260 линий и более 2 тыс. трансформаторных подстанций низкого напряжения. Ремонтировать повреждения будут круглосуточно до восстановления электроснабжения, добавил господин Слюсарь.

25 июля в Ростовской области прошел мощный ливень с грозой и штормовым ветром. Отключения света были зафиксированы минимум в 15 муниципалитетах, в нескольких районах было нарушено водоснабжение.

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