Илососная машина протаранила теплотрассу в Комсомольске-на-Амуре, водитель погиб

Устанавливаются обстоятельства смертельного происшествия в Комсомольске-на-Амуре. Специализированный автомобиль протаранил теплотрассу, в результате чего произошел прорыв горячей воды. Водитель транспорта погиб, его пассажир пострадал, сообщает Госавтоинспекция по городу Комсомосльску-на-Амуре..
«По предварительным данным сегодня в ночное время в Комсомольске-на-Амуре в районе дома 3 улицы Радищева в результате выезда за пределы проезжей части специализированного транспортного средства “ТКМ-630” и наезда на теплотрассу, произошел прорыв горячей воды. В ДТП погиб водитель и ранен пассажир», — говорится в сообщении.
На место выехали сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.