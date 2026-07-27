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Илососная машина протаранила теплотрассу в Комсомольске-на-Амуре, водитель погиб

В результате ДТП произошел прорыв горячей воды.

Источник: AmurMedia

Устанавливаются обстоятельства смертельного происшествия в Комсомольске-на-Амуре. Специализированный автомобиль протаранил теплотрассу, в результате чего произошел прорыв горячей воды. Водитель транспорта погиб, его пассажир пострадал, сообщает Госавтоинспекция по городу Комсомосльску-на-Амуре..

«По предварительным данным сегодня в ночное время в Комсомольске-на-Амуре в районе дома 3 улицы Радищева в результате выезда за пределы проезжей части специализированного транспортного средства “ТКМ-630” и наезда на теплотрассу, произошел прорыв горячей воды. В ДТП погиб водитель и ранен пассажир», — говорится в сообщении.

На место выехали сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.