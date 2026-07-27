Илососная машина протаранила теплотрассу в Комсомольске-на-Амуре, водитель погиб

«По предварительным данным сегодня в ночное время в Комсомольске-на-Амуре в районе дома 3 улицы Радищева в результате выезда за пределы проезжей части специализированного транспортного средства “ТКМ-630” и наезда на теплотрассу, произошел прорыв горячей воды. В ДТП погиб водитель и ранен пассажир», — говорится в сообщении.