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Режим действия ЧС в Ростовской области после непогоды продлили на Азовский район

Власти Ростовской области расширили зону действия режима чрезвычайной ситуации после разрушительного шторма. Муниципальный режим ЧС введён в Азовском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, аналогичный режим продолжает действовать в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах. Ещё в четырёх муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности.

Стихия нанесла серьёзный ущерб энергетической инфраструктуре. Без электроснабжения остаются более 20 трансформаторных подстанций и около 40 линий высокого напряжения. Кроме того, повреждены свыше 260 линий и более двух тысяч трансформаторных подстанций низкого напряжения. Зафиксировано падение около 200 опор линий электропередачи.

Губернатор отметил, что аварийным службам уже удалось восстановить подачу электричества примерно в половине пострадавших домов. Также специалисты вернули в строй более 70% повреждённых линий и подстанций. За воскресенье новых разрушений не зарегистрировано.

Ограничения затронули более 60 социально значимых объектов, однако все они обеспечены резервными источниками питания. Водоснабжение уже восстановлено в Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине, а также в Целинском и Весёловском районах. Кроме того, возобновлена работа котельных в Ростове-на-Дону.

При этом перебои с водой пока сохраняются в отдельных населённых пунктах Азовского, Аксайского, Семикаракорского и Октябрьского районов, а также в городах Шахты и Азов и хуторе Задонье. Параллельно коммунальные службы продолжают распиливать и вывозить несколько тысяч деревьев, поваленных сильным ветром.

Шторм с ливнем, грозой и ураганным ветром обрушился на Ростовскую область вечером 26 июля. В результате разгула стихии погиб один человек.

Напомним, штормовой ветер, гроза и мощный ливень вызвали сбои в работе систем жизнеобеспечения на территории Ростовской области. За медпомощью обратился 51 человек. Более 42 тыс. жителей остались без воды.

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