Режим действия ЧС в Ростовской области после непогоды продлили на Азовский район

При этом перебои с водой пока сохраняются в отдельных населённых пунктах Азовского, Аксайского, Семикаракорского и Октябрьского районов, а также в городах Шахты и Азов и хуторе Задонье. Параллельно коммунальные службы продолжают распиливать и вывозить несколько тысяч деревьев, поваленных сильным ветром.