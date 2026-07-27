Выживший на Эльбрусе альпинист обвинил в гибели туристов неверный прогноз погоды

Главной причиной срыва экспедиции на Эльбрус стал неверный прогноз погоды, а не недостаток подготовки. Команды в Боснии тренируются каждые выходные, но на горе группа столкнулась с сильным холодом уже в самом начале пути. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил выживший на Эльбрусе, руководитель и основатель волонтерской Ассоциации развития и поддержки альпинизма и спортивного туризма Харис Адилович.
— В самом начале один из членов команды почувствовал сильный холод, и именно из-за этого первая связка повернула назад. Вторая связка продолжила подъем, однако через 100−150 метров мы тоже решили отказаться от восхождения, —рассказал он в беседе с РЕН ТВ.
Когда одному из членов группы стало плохо, Адилович остался оказывать первую медпомощь, так как является врачом. Другого участника он отправил вниз за спасателями. Сначала серьезность ситуации недооценивали, списывая недомогание на типичное для высоты состояние. Вскоре аналогичное резкое ухудшение здоровья произошло у одного из участников второй связки.
Поскольку Адилович находился в лучшем физическом состоянии, товарищи отправили его за помощью. Примерно за 300 метров до места стоянки первой группы он встретил вторую связку, где обнаружил еще одного пострадавшего с теми же симптомами. В больницу выжившие попали только утром, говорится в статье.
Шестеро иностранных альпинистов погибли на Эльбрусе. Всего в группе было семь альпинистов из Боснии и Герцеговины. На высоте более 5100 метров нескольким участникам восхождения стало плохо.