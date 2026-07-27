Выживший на Эльбрусе альпинист обвинил в гибели туристов неверный прогноз погоды

Главной причиной срыва экспедиции на Эльбрус стал неверный прогноз погоды, а не недостаток подготовки. Команды в Боснии тренируются каждые выходные, но на горе группа столкнулась с сильным холодом уже в самом начале пути. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил выживший на Эльбрусе, руководитель и основатель волонтерской Ассоциации развития и поддержки альпинизма и спортивного туризма Харис Адилович.