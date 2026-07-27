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Придавленный воротами в Петербурге ребёнок умер в реанимации

Семилетний мальчик, травмированный автоматическими воротами на Коломенской улице в Санкт-Петербурге, скончался в больнице. Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти пациента не смогли. Информацию о гибели ребёнка подтвердила мать малыша.

«Ребёнка больше нет. Он боролся, он пять дней боролся. Врачи делали всё, что можно», — приводит слова мамы мальчика 78.ru.

Инцидент случился, когда школьник хотел пройти на футбольное поле. Он попытался пролезть в закрытый двор. В этот момент водитель дистанционно открыл автоматические ворота, не заметив мальчика. Механизм зажал ребёнка. Врачи выявили у пациента открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Хирурги в Санкт-Петербурге провели трепанацию. Всё это время маленький пациент находился на аппаратах жизнеобеспечения и дышал только с помощью техники.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.