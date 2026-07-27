Придавленный воротами в Петербурге ребёнок умер в реанимации

Инцидент случился, когда школьник хотел пройти на футбольное поле. Он попытался пролезть в закрытый двор. В этот момент водитель дистанционно открыл автоматические ворота, не заметив мальчика. Механизм зажал ребёнка. Врачи выявили у пациента открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Хирурги в Санкт-Петербурге провели трепанацию. Всё это время маленький пациент находился на аппаратах жизнеобеспечения и дышал только с помощью техники.