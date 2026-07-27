Белгород оказался под массированной атакой ВСУ, ранены 12 человек

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. В результате ударов украинских дронов пострадали 12 человек, включая двух детей. Об этом проинформировал оперативный штаб региона.
«…Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы», — говорится в сообщении оперштаба в «Максе».
Уточняется, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
При этом пожарным удалось ликвидировать возгорания в нескольких квартирах многоквартирного дома и более чем в 15 автомобилях. Кроме того, нападение затронуло частный сектор — один дом частично разрушен, а также пострадали несколько многоэтажных зданий.
Днем ранее средства ПВО РФ ликвидировали 133 украинских БПЛА в небе над российскими регионами.