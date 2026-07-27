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Белгород оказался под массированной атакой ВСУ, ранены 12 человек

Белгород подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ ночью 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. В результате ударов украинских дронов пострадали 12 человек, включая двух детей. Об этом проинформировал оперативный штаб региона.

«…Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы», — говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

Уточняется, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

При этом пожарным удалось ликвидировать возгорания в нескольких квартирах многоквартирного дома и более чем в 15 автомобилях. Кроме того, нападение затронуло частный сектор — один дом частично разрушен, а также пострадали несколько многоэтажных зданий.

Днем ранее средства ПВО РФ ликвидировали 133 украинских БПЛА в небе над российскими регионами.

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