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Двенадцать человек пострадали при атаке БПЛА на Белгород

Белгород вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным оперативного штаба, пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Источник: Life.ru

Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщается о возгорании нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. К настоящему моменту пожарные ликвидировали очаги возгорания. Также известно о частичных разрушениях в частном доме и повреждениях нескольких многоквартирных домов.

Ранее Life.ru рассказывал о 12 пострадавших жителях Белгородчины за сутки после ударов по региону. Украинские формирования шесть раз применили реактивные системы залпового огня. Ещё в двух случаях взрывные устройства сбрасывали с беспилотников.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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