Двенадцать человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Белгород

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил региональный оперативный штаб.
— Белгород снова находится под массированной атакой вражеских беспилотников. На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, которая получила слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами доставили в больницы, — сказано на канале оперштаба в мессенджере МАКС.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
26 июля мэр города Горловки ДНР Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на населенный пункт погибли четыре мирных жителя.
Ранее Иван Приходько передал, что при атаках украинского БПЛА по Никитовскому району пострадали семь мирных жителей.