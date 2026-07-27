Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двенадцать человек пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Белгород

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил региональный оперативный штаб.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Белгород, в результате чего пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил региональный оперативный штаб.

— Белгород снова находится под массированной атакой вражеских беспилотников. На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, которая получила слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами доставили в больницы, — сказано на канале оперштаба в мессенджере МАКС.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

26 июля мэр города Горловки ДНР Иван Приходько сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на населенный пункт погибли четыре мирных жителя.

Ранее Иван Приходько передал, что при атаках украинского БПЛА по Никитовскому району пострадали семь мирных жителей.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше