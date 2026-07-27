При массированной атаке БПЛА на Белгород пострадали 12 человек

«На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в публикации на платформе «Макс».
По данным оперштаба, в результате атаки загорелись несколько квартир в многоквартирном доме, а также более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
Кроме того, повреждения получили еще несколько многоквартирных домов, а один частный жилой дом был полностью разрушен.
В настоящее время на всей территории Белгородской области действует режим беспилотной опасности.