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При массированной атаке БПЛА на Белгород пострадали 12 человек

В результате массированной атаки ВСУ на Белгород ранения получили 12 мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается», — говорится в публикации на платформе «Макс».

По данным оперштаба, в результате атаки загорелись несколько квартир в многоквартирном доме, а также более 15 припаркованных автомобилей. Пожарные оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Кроме того, повреждения получили еще несколько многоквартирных домов, а один частный жилой дом был полностью разрушен.

В настоящее время на всей территории Белгородской области действует режим беспилотной опасности.

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