Два человека погибли, ещё 14 пострадали при атаках ВСУ на ДНР

По его словам, наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Горловке. В Никитовском районе города удар беспилотника пришелся по рейсовому автобусу — погибли водитель и пассажир, ещё семь человек получили ранения.
Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки была атакована машина скорой помощи, пострадали три медицинских работника и пациент. Также ранения получили жители Волновахского округа и Зугрэса. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб человек. Также беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье.
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