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Два человека погибли, ещё 14 пострадали при атаках ВСУ на ДНР

Два мирных жителя погибли, ещё 14 человек получили ранения в результате атак ВСУ по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Горловке. В Никитовском районе города удар беспилотника пришелся по рейсовому автобусу — погибли водитель и пассажир, ещё семь человек получили ранения.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки была атакована машина скорой помощи, пострадали три медицинских работника и пациент. Также ранения получили жители Волновахского округа и Зугрэса. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб человек. Также беспилотник ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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