Врачи из Приморья удалили кость, вросшую в бронх пациента из КНДР

Мужчину долгое время беспокоили кашель и периодическое повышение температуры. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что он больше шести месяцев жил с куриной костью, вызвавшей воспаление и вросшей в стенку бронха.
«Удаление кости потребовало высокой точности. С помощью бронхоскопа врач-эндоскопист Владимир Егупов выполнил малоинвазивное вмешательство, аккуратно извлекая инородное тело, которое полностью перекрывало просвет бронха», — говорится в сообщении.
В минздраве добавили, что после операции пациент прошел курс лечения осложнений, возникших из-за длительного нарушения вентиляции легкого. В понедельник мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.