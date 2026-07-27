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Врачи из Приморья удалили кость, вросшую в бронх пациента из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 27 июл — РИА Новости. Врачи из Владивостока удалили куриную кость, которая полгода находилась в дыхательных путях пациента из КНДР и за это время вросла в стенку бронха, сообщает минздрав Приморья.

Источник: РИА Новости

Мужчину долгое время беспокоили кашель и периодическое повышение температуры. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что он больше шести месяцев жил с куриной костью, вызвавшей воспаление и вросшей в стенку бронха.

«Удаление кости потребовало высокой точности. С помощью бронхоскопа врач-эндоскопист Владимир Егупов выполнил малоинвазивное вмешательство, аккуратно извлекая инородное тело, которое полностью перекрывало просвет бронха», — говорится в сообщении.

В минздраве добавили, что после операции пациент прошел курс лечения осложнений, возникших из-за длительного нарушения вентиляции легкого. В понедельник мужчину выписали в удовлетворительном состоянии.