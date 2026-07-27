318 свёртков и 94 грамма: полиция Уссурийска задержала иностранных наркокурьеров

Полицейские Уссурийска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух иностранных граждан — 1995 и 2003 годов рождения, подозреваемых в участии в незаконном распространении наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
При осмотре арендованной квартиры, где временно проживали задержанные, были обнаружены и изъяты 318 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Согласно результатам криминалистической экспертизы, изъятое является смесью запрещённых к обороту веществ полусинтетического и синтетического происхождения общей массой более 94 граммов.
Установлено, что вещества планировалось распространять через тайники- «закладки» на территории Уссурийска. В отделе полиции подозреваемые дали признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт запрещённых веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Напомним, что ранее Уссурийский районный суд вынес приговор двум гражданам одной из стран Средней Азии за попытку сбыта наркотиков в крупном размере. 22-летний и 31-летний мужчины получили 11 и 10 лет колонии строгого режима соответственно.