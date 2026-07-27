318 свёртков и 94 грамма: полиция Уссурийска задержала иностранных наркокурьеров

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт запрещённых веществ в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.