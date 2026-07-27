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Пожары во Франции выжгли 115 тысяч гектаров земли с начала сезона

Природные пожары уничтожили во Франции 115 тысяч гектаров земли с начала текущего сезона. Эту цифру озвучил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.

Источник: Life.ru

«С начала сезона — 115 тысяч гектаров», — сказал Нуньес в интервью телеканалу France 2.

Европа сейчас переживает новую волну аномальной жары. Высокие температуры провоцируют масштабные лесные пожары. С начала июля огонь уничтожил сотни тысяч гектаров земли. Почти 40 процентов выгоревших площадей находятся в Испании. Власти Каталонии эвакуировали десятки тысяч местных жителей. В Португалии пламя охватило около 13 тысяч гектаров. Французские власти ввели красный уровень опасности в нескольких департаментах. Только в регионе Жиронда спасатели вывезли 220 тысяч человек.

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