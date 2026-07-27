В Калифорнии при стрельбе на вечеринке погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Калифорния, сообщил офис шерифа округа Санта-Клара на своей странице в социальной сети Facebook*.
На мероприятии присутствовали свыше 300 человек. Потерпевший, получивший смертельные ранения, скончался на месте. Остальных пострадавших госпитализировали. Полиция пока не смогла задержать подозреваемого.
Правоохранительные органы проводят расследование. Газета Los Angeles Times, в свою очередь, написала, что, как заявили власти, стрельба раздалась на «несанкционированном мероприятии», которое рекламировали в социальных сетях.
Напомним, в середине июня стало известно, что в американском штате Делавэр произошла стрельба в больнице города Уилмингтон. В результате происшествия два человека получили ранения.
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