Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калифорнии при стрельбе на вечеринке погиб один человек

В Калифорнии на вечеринке, на которой присутствовали свыше 300 человек, произошла стрельба. Один человек погиб и ещё шесть пострадали.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере один человек погиб и шесть получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Калифорния, сообщил офис шерифа округа Санта-Клара на своей странице в социальной сети Facebook*.

На мероприятии присутствовали свыше 300 человек. Потерпевший, получивший смертельные ранения, скончался на месте. Остальных пострадавших госпитализировали. Полиция пока не смогла задержать подозреваемого.

Правоохранительные органы проводят расследование. Газета Los Angeles Times, в свою очередь, написала, что, как заявили власти, стрельба раздалась на «несанкционированном мероприятии», которое рекламировали в социальных сетях.

Напомним, в середине июня стало известно, что в американском штате Делавэр произошла стрельба в больнице города Уилмингтон. В результате происшествия два человека получили ранения.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.