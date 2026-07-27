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На Эльбрусе погибли альпинисты, еще один пострадал

В Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов.

Источник: Комсомольская правда

На Эльбрусе в Кабардино-Балкарии во время восхождения погибли альпинисты. По данному факту следователи организовали проверку, сообщили в RTVI со ссылкой на республиканское СУ СКР.

По предварительным данным, 25 июля группа из семи человек поднималась на гору. Один из участников спустился и рассказал, что двоим стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. По имеющейся информации, они погибли. Сейчас ведутся поиски еще четверых альпинистов.

Прокуратура республики уточнила, что ищут троих. В ходе спасательных работ обнаружены тела двух погибших. Еще одному пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Региональное МЧС подтвердило гибель двух человек и сообщило, что двоих удалось спасти. Поиски остальных членов группы продолжаются. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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