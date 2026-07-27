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Песков: власти России принимают меры для снижения опасности от атак ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны принимают меры для снижения опасности от атак со стороны Украины. Об этом он сказал в разговоре с «Вестями», отвечая на вопрос о том, как Россия может противостоять ударам и обезопасить инфраструктуру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны принимают меры для снижения опасности от атак со стороны Украины. Об этом он сказал в разговоре с «Вестями», отвечая на вопрос о том, как Россия может противостоять ударам и обезопасить инфраструктуру.

«(Президент РФ Владимир Путин. — “Ъ”) говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются», — сказал господин Песков (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе ВСУ атаковали логистические центры Wildberries в Подмосковье, Тамбовской, Ленинградской, Свердловской областях и других регионах. По оценке рынка, удары затронули около 14,3% всей логистической инфраструктуры компании. СКР возбудил несколько дел о теракте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ягодный взрыв».

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