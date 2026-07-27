Песков: власти России принимают меры для снижения опасности от атак ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны принимают меры для снижения опасности от атак со стороны Украины. Об этом он сказал в разговоре с «Вестями», отвечая на вопрос о том, как Россия может противостоять ударам и обезопасить инфраструктуру.