В Белгороде из-за атаки ВСУ пострадали 12 человек

В результате массированной атаки беспилотников на Белгород, по данным регионального оперативного штаба, пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.
Одной женщине медицинскую помощь оказали на месте, остальных пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Власти сообщили, что всем оказывается необходимое лечение.
Помимо пострадавших, атака привела к значительным разрушениям городской инфраструктуры. Частично поврежден частный жилой дом, также ущерб получили несколько многоквартирных зданий.
После ударов возникли пожары в нескольких квартирах и более чем у 15 припаркованных автомобилей. Спасательные службы оперативно ликвидировали все очаги возгорания и продолжают работу по устранению последствий происшествия.
Ранее стало известно о состоянии подростка, пострадавшего при атаке ВСУ в поселке Кирилловка.