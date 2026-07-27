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В Белгороде из-за атаки ВСУ пострадали 12 человек

При массированной атаке ВСУ на Белгород получили ранения 12 человек, включая двое несовершеннолетних.

Источник: Аргументы и факты

В результате массированной атаки беспилотников на Белгород, по данным регионального оперативного штаба, пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

Одной женщине медицинскую помощь оказали на месте, остальных пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Власти сообщили, что всем оказывается необходимое лечение.

Помимо пострадавших, атака привела к значительным разрушениям городской инфраструктуры. Частично поврежден частный жилой дом, также ущерб получили несколько многоквартирных зданий.

После ударов возникли пожары в нескольких квартирах и более чем у 15 припаркованных автомобилей. Спасательные службы оперативно ликвидировали все очаги возгорания и продолжают работу по устранению последствий происшествия.

Ранее стало известно о состоянии подростка, пострадавшего при атаке ВСУ в поселке Кирилловка.

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