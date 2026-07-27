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Комсомольчанин погиб в ДТП при столкновении с теплотрассой

Водитель и пассажир обварились горячей водой.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ночью 27 июля в Комсомольске-на-Амуре грузовик наехал на теплотрассу, водитель погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло в 3:15 но улице Радищева. Автомобиль МАЗ выехал с дороги и врезался в павильон теплового пункта, из-за чего прорвало горячую воду. 36-летний водитель попал под ее напор и скончался на месте. 44-летний пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами.

— На месте происшествия работают сотрудники городской Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, в Хабаровском районе девять человек госпитализированы после ДТП.