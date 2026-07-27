Комсомольчанин погиб в ДТП при столкновении с теплотрассой

ДТП произошло в 3:15 но улице Радищева. Автомобиль МАЗ выехал с дороги и врезался в павильон теплового пункта, из-за чего прорвало горячую воду. 36-летний водитель попал под ее напор и скончался на месте. 44-летний пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами.