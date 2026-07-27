ТАСС: Лерчек планировала поехать в Белград для вакцинации после химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которую обвиняют в совершении незаконных валютных операций, связанных с ее фитнес-марафонами, собиралась после курса химиотерапии выехать из России в Белград по заграничному паспорту и вакцинироваться там для восстановления. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил источник ТАСС.