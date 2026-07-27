ТАСС: Лерчек планировала поехать в Белград для вакцинации после химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которую обвиняют в совершении незаконных валютных операций, связанных с ее фитнес-марафонами, собиралась после курса химиотерапии выехать из России в Белград по заграничному паспорту и вакцинироваться там для восстановления. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщил источник ТАСС.
— Лерчек понадобился загранпаспорт для поездки в сербскую столицу — Белград, куда после прохождения химиотерапии для восстановления к ней должен был приехать врач из ФРГ и вакцинировать ее, — цитирует его агентство.
Представители защиты блогерши подтвердили информацию об этом, но отказались от других комментариев. А адвокаты обвиняемой опровергли нарушение ею меры пресечения и заявили агентству, что она «строго соблюдала» наложенные на нее запреты.
— Суд до приостановления производства по делу определил, что наша подзащитная в случае острой необходимости сможет покинуть Россию для медуслуг, которые невозможно будет осуществить здесь, — заявил один из адвокатов Лерчек.
По его словам, поездку за рубеж она должна была согласовать с соответствующими органами и ведомствами.
Гагаринский районный суд Москвы ранее возобновил производство по делу Лерчек, заседание назначено на 30 июля.
Ранее блогерше поставили неутешительный диагноз — рак желудка четвертой стадии. 16 марта суд приостановил рассмотрение ее дела. «Вечерняя Москва» рассказала, что известно о состоянии Лерчек и есть ли у нее шанс на выздоровление.