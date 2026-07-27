В Севастополе временно ограничили электроснабжение из-за перегрузки сетей

«В Севастополе временно ограничено электроснабжение. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», — написал Развожаев.