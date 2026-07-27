Во Владивостоке судят мошенника, похитившего у знакомого 900 тысяч рублей на «развитие бизнеса»

Житель Владивостока, обвиняемый в мошенничестве на сумму почти 900 тысяч рублей, предстанет перед судом, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«По версии следствия, в период с марта по октябрь 2024 года обвиняемый обманным путём похитил у своего знакомого около 900 тыс. рублей, которые тот передал ему для “развития бизнеса”. Получив денежные средства, фигурант скрылся», — говорится в сообщении.
Прокуратура Ленинского района уже утвердила обвинительное заключение, дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ.