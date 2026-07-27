Психиатр Шуров назвал главный признак маньяка, который проявляется в быту

«Мы можем вспомнить того же самого Чикатило, когда его жена орала на следователей: “И что вы мне рассказываете, что он такое количество людей убил, я его тряпкой по дому гоняю”. Дома, в быту, с другими людьми такое чрезвычайное спокойствие, вежливость, соблюдение всех правил даже должно настораживать. Они истинной эмпатией не обладают, но они обладают когнитивной эмпатией. Они могут демонстрировать якобы очень высокие моральные качества. Но когда раскрывается их темная сторона, конечно, все ужасаются степени злодейства. Часто это связано с длительным мучением жертв. Там важно и выследить, и, собственно, захватить неожиданно», — сказал он.