Психиатр Шуров назвал главный признак маньяка, который проявляется в быту

42-летний Федор Мехнин казался окружающим добропорядочным гражданином и хорошим соседом. Как вспоминают соседи по СНТ, он был доброжелательным, участвовал в общественной жизни, спонсировал детские мероприятия. Когда вскрылась его натура монстра, нанесшего почти три десятка ножевых ударов 12-летней девочке, знакомые сначала не хотели поверить в это. Позже многие задумались: почему же они не разглядели маньяка?
В эксклюзивном комментарии aif.ru психиатр Василий Шуров объяснил, что умение маскироваться для маньяков — практически норма. Однако он обратил внимание на важный момент, который мог насторожить окружение Мехнина.
«Мы можем вспомнить того же самого Чикатило, когда его жена орала на следователей: “И что вы мне рассказываете, что он такое количество людей убил, я его тряпкой по дому гоняю”. Дома, в быту, с другими людьми такое чрезвычайное спокойствие, вежливость, соблюдение всех правил даже должно настораживать. Они истинной эмпатией не обладают, но они обладают когнитивной эмпатией. Они могут демонстрировать якобы очень высокие моральные качества. Но когда раскрывается их темная сторона, конечно, все ужасаются степени злодейства. Часто это связано с длительным мучением жертв. Там важно и выследить, и, собственно, захватить неожиданно», — сказал он.
Психиатр подчеркнул, что знакомые и близкие маньяков, как правило, не в курсе их второй натуры и до последнего не верят в их виновность.
«У американцев есть сериал, где близкие родственники маньяков рассказывают, и они до последнего не верят. У них в голове не укладывается, что глава семейства может замучить кучу народа. Поэтому вот в быту они демонстрируют норму. Такой человек может жить рядом, служить в органах или быть врачом. Например, как Кулик: быть врачом на скорой, потом к бабушкам заезжать по старым адресам, убивать их. Можно вспомнить Михаила Попкова (ангарского маньяка), который в органах работал, всегда улыбчивый, спортом занимался, природу любил и зверски убил сотню женщин», — отметил эксперт.
Федор Мехнин дал признательные показания в жестоком убийстве 12-летней девочки в СНТ в Ленинградской области. Он пытался сбежать, но был арестован. По данным СМИ, в ходе допросов он также сообщил о серии изнасилований, совершенных с 2008 года.